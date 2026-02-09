서대문구, 마음건강쉼터 다음달부터 문 연다

이미지 확대 서울 서대문구 ‘하하호호 홍제마을활력소’에 마련된 마음건강쉼터.



서대문구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서대문구가 주민들의 마음 건강을 위해 ‘하하호호 홍제마을활력소’에 마음건강쉼터를 만들고 다음 달부터 운영한다고 9일 밝혔다.편안하게 들러 마음을 돌볼 수 있는 열린 휴식 공간으로 운영시간은 평일인 월요일부터 금요일까지 오후 1시부터 5시까지다.이곳에서는 전문 객원 상담사가 일상의 스트레스와 감정 조절의 어려움 같은 심리 고민을 상담하고 우울감과 불안 등의 정서 상태를 점검한다. 필요한 경우에는 보건소 및 전문기관에 연계한다. 상담은 주 1회, 회당 50분, 최대 8회까지 받을 수 있다. 이후 회복 과정도 꾸준히 관리해 준다.19세 이상 서대문구민 또는 관내 직장인이면 소득 기준에 없이 누구나 전액 무료로 이용 가능하다.상담 희망자는 서대문구정신건강복지센터로 선착순 전화 예약 후 이곳 센터로 방문해 사전 신청 상담을 하고 필요한 내용을 안내받는다.이성헌 구청장은 “주민분들이 마음을 돌보며 회복할 수 있는 따뜻한 공간으로 마음건강쉼터를 운영해 나가겠다”고 말했다.서유미 기자