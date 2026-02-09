김미경 은평구청장, ‘김미경의 평생학습도시 이야기’ 출판기념회 개최

지난 8일, 이호철북콘서트홀에서 소통의 장

이미지 확대 지난 8일 서울 은평구 이호철북콘서트홀에서 열린 김미경 은평구청장 출판기념회에 참석자들이 붐비고 있다. 김미경 은평구청장 제공

이미지 확대 지난 8일 서울 은평구 이호철북콘서트홀에 진열된 김미경 은평구청장의 저서 ‘김미경의 평생학습도시 이야기’. 본인 제공

김미경 은평구청장의 네 번째 저서 ‘김미경의 평생학습도시 이야기’ 출판기념회가 지난 8일 성황리에 마무리됐다.서울 은평구 이호철북콘서트홀에서 열린 이날 행사는 추운 날씨에도 불구하고 참석자들로 인산인해를 이뤘다.기념회는 우원식 국회의장을 비롯해 추미애·서영교·한정애·김영진·이성윤·황명선·이건태 더불어민주당 의원, 김경수 지방시대위원회 위원장, 우상호 전 대통령비서실 정무수석, 임병택 시흥시장, 이원종 배우 등 주요 인사들의 영상 메시지로 막을 열었다.기념회 현장에는 정청래 더불어민주당 대표, 박주민·김우영·박홍근·전현희·김영배·이해식·염태영·김남근 더불어민주당 의원, 강경숙 조국혁신당 의원, 이미경 전 더불어민주당 의원, 정근식 서울시 교육감, 최대호 안양시장, 박승원 광명시장, 김보라 안성시장, 김경일 파주시장, 박준희 관악구청장, 이승로 성북구청장, 이순희 강북구청장 등이 직접 참석해 자리를 빛냈다.‘김미경의 평생학습도시 이야기’는 저자가 임기 중 추진해 온 평생학습 정책의 배경과 과정, 현장 경험을 정리한 책이다. 지방정부 차원에서 평생학습 정책이 어떻게 추진됐는지부터 도시 성장 과정에서 배움의 역할과 의미에 대한 정책적 고민과 사례까지 담았다.김 구청장은 “보내주신 뜨거운 응원에 힘입어 앞으로도 배움이 일상이 되는 도시를 향해 흔들림 없이 나아가겠다”며 “언제나 현장에서 구민 여러분과 은평의 내일을 만들어가겠다”고 말했다.송현주 기자