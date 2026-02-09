“저소득층에 온기”… 복지예산 나누는 은평

명절 위문금·난방비 조기 집행

사회보장급여도 13일로 앞당겨

이미지 확대 서울 녹번동에 있는 은평구청.

은평구 제공

2026-02-10 21면

서울 은평구는 설을 앞두고 저소득층 주민들의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 복지 예산 조기 집행에 총력을 기울이고 있다고 9일 밝혔다.구는 경기 침체와 고물가로 어려움을 겪는 취약계층의 생활 안정을 위해 설 명절 위문금과 겨울철 난방비 특별 지원을 빠르게 집행해 훈훈한 명절을 보내는 데 앞장설 계획이다. 먼저 생계·의료급여 수급가구에 약 6억원의 명절 위문금을 지원한다. 시설 수급자에게는 1인당 5만원의 위문금을 별도로 지원하며, 약 3100만원을 집행한다.겨울철 한파에 대비한 난방비 지원도 강화한다. 구는 난방비 특별 지원을 위해 기초생활수급자와 차상위계층에게 약 23억원을 집행해 에너지 비용 부담을 덜어 줄 계획이다. 또 설 명절 전 소비 지출 증가에 대비해 기초생활보장급여 등 28종의 사회보장급여 2월분 지급 일정을 오는 13일로 앞당겨 주민들이 보다 여유로운 명절을 보낼 수 있도록 지원할 방침이다.김미경 구청장은 “복지 예산의 신속한 집행으로 어려움을 겪는 이웃들이 따뜻하고 풍요로운 설 명절과 겨울을 보내길 바란다”며 “촘촘하고 빈틈없는 복지 행정을 구현해 모두가 행복한 은평을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.송현주 기자