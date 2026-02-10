서대문구, 장애인 평생학습도시 특성화 사업 국비 지원 받아

이미지 확대 서울 서대문구청 청사.



서대문구 제공

서울 서대문구가 올해 교육부가 주관한 ‘장애인 평생학습도시 특성화 사업’ 공모에서 지난해에 이어 2년 연속 선정됐다고 10일 밝혔다. 지역 내 장애인들이 언제, 어디서나, 누구나 원하는 학습을 할 수 있는 ‘평생교육 환경 구축’을 목표로 한다.구는 이번 선정으로 관내 장애인의 평생학습 참여 확대와 자립을 위한 다채로운 프로그램을 운영한다. 서대문구 평생학습관과 각 장애인 기관에서 디지털 드로잉, 로봇, 수어 기초 과정 및 통역, 장애인 예술가 전시 지원, 인공지능(AI) 및 미디어, 요리, 화가 되기 프로젝트 등 14개 프로그램을 개설할 계획이다.공모에서 확보한 국비 3200만원에 같은 금액의 평생학습관 자체 예산을 더한 총 6400만원을 투입하며, 600~700여명의 장애인과 비장애인이 혜택을 볼 것으로 예상된다.이성헌 구청장은 “이번 사업을 통한 평생학습 참여가 장애인분들의 삶의 질 향상으로 이어지길 바란다”고 말했다.서대문구는 장애인 학습 기회 확대를 위한 ‘장애인 평생교육이용권 지원 사업’을 올해도 이어간다. 자세한 내용은 3월 이후 구청 홈페이지에 공고된다.서유미 기자