“인생 2막 준비는 은평구”…‘중장년 인생설계학교’ 참여자 모집

서울 은평구는 중장년층의 안정적인 인생 2막 준비를 지원하기 위해 2026년 ‘은평 중장년 인생설계학교’ 재무·직업설계 교육 참여자를 모집한다고 11일 밝혔다.구는 올해 교육을 연금 활용, 자산 관리, 상속·증여 등 재무·직업 분야를 중심으로 한 실질적 내용으로 구성했다. 교육은 사단법인 시니어금융교육협의회와 협력해 전문 강사진이 운영한다.재무설계 교육은 다음 달 10일부터 19일까지 화·목요일 총 4회 진행된다. 모집 기간은 오는 22일까지다.직업설계 교육은 다음 달 24일부터 4월 2일까지 진행된다. 재취업과 N잡 설계, 이력서·면접 실습 등을 다룬다. 모집 기간은 오는 23일부터 다음 달 5일까지다.두 과정 모두 은평구 40~64세 중장년을 대상으로 한다. 과정별 20명을 모집하며, 추첨으로 교육생을 선발한다. 모든 교육 과정은 전액 무료로 운영된다.구는 오는 6월부터 여가·문화, 건강, 심리·관계 등 인생 전반을 아우르는 교육 과정을 순차적으로 확대 운영할 계획이다.신청은 구청 누리집 또는 홍보물에 안내된 큐알(QR)코드로 가능하다. 자세한 사항은 구청 청장년희망과로 문의하면 된다.김미경 은평구청장은 “지난해 운영 성과를 바탕으로 올해는 재무·직업교육의 전문성과 실효성을 강화했다”며 “중장년 구민이 삶의 전환기를 안정적으로 준비할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.송현주 기자