광진구, 중소기업·소상공인 지원 정책 한자리에 모아 설명회 연다

서울 광진구가 오는 25일 광진구청 대강당에서 서울지방중소벤처기업청과 함께 ‘2026 광진구 중소기업‧소상공인 지원사업 설명회’를 연다고 11일 밝혔다.광진구 관계자는 “관내 중소기업과 소상공인의 사업 참여 기회를 넓히고, 현장에서 바로 활용할 수 있는 정책과 다양한 지원사업 정보를 전달해 정책 체감도를 높일 계획”이라고 설명했다.설명회에서는 2026년 중소기업·소상공인 지원사업 전반을 다룬다. 중소벤처기업진흥공단, 소상공인시장진흥공단, 서울신용보증재단 등의 기관이 참여한다. 정책자금, 신용보증, 창업‧벤처, 소상공인 지원 등 분야별 주요 사업 내용과 신청 방법, 유의 사항 등을 상세히 설명한다.광진구가 운영 중인 ‘소상공인 원스톱 지원센터’와 관련해 광진형 특별융자 등 경영 자금 지원사업 등도 소개한다.광진구는 상반기 총 25억원 규모의 중소기업 융자 지원을 비롯해 지역 내 중소기업과 소상공인의 경영 안정을 위한 다양한 지원을 이어가고 있다.김경호 광진구청장은 “지역경제의 근간이 되는 중요한 주체인 중소기업과 소상공인들이 유익한 정보를 얻을 수 있도록 이번 설명회를 마련했다”며 “정부·지자체가 진행하는 다양한 지원 정책을 통해 큰 도약을 이루시길 바라며, 앞으로도 지역 사업체들의 성장을 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.서유미 기자