이미지 확대 미리 온 세배에 함박웃음 서울 송파구의 한 경로당에서 어르신이 설 연휴를 사흘 앞둔 11일 세배하러 온 어린이집 어린이에게 덕담하고 있다.

도준석 전문기자

2026-02-12 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

