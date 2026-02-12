서울Pn 서울區政 구정뉴스 미리 온 세배에 함박웃음 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/seoul_local/news_seoul/2026/02/12/20260212019012 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-02-12 00:55 입력 2026-02-12 00:55 이미지 확대 미리 온 세배에 함박웃음 서울 송파구의 한 경로당에서 어르신이 설 연휴를 사흘 앞둔 11일 세배하러 온 어린이집 어린이에게 덕담하고 있다.도준석 전문기자 서울 송파구의 한 경로당에서 어르신이 설 연휴를 사흘 앞둔 11일 세배하러 온 어린이집 어린이에게 덕담하고 있다. 도준석 전문기자 2026-02-12 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지