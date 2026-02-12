메뉴
눈썰매장 덕분에 송파구가 ‘하하호호’

박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-02-12 00:55
입력 2026-02-12 00:55

30일 동안 2만 3000여명 방문
96% “만족”… 상권 매출도 상승

지난해 12월 서강석(가운데) 송파구청장이 문정동 가든파이브 중앙광장에 마련된 ‘송파구 하하호호 눈썰매장’의 얼음썰매장에서 아이들의 썰매를 끌어주고 있다. 송파구 제공
서울 송파구는 겨울방학 기간 운영한 ‘2025 송파구 하하호호 눈썰매장’에 30일 동안 2만 3000여명이 방문했다고 11일 밝혔다.

지난해 12월 27일 송파구 문정동 가든파이브 중앙광장에 문을 연 눈썰매장에는 지난달 25일까지 총 2만 3731명이 방문했다. 하루 평균 792명이 찾은 셈이다. 특히 주말과 휴일에는 하루 평균 1112명이 이곳에서 즐거운 시간을 보냈다.

현장에서 실시한 만족도 조사에서는 95.8%가 ‘만족했다’고 답했다. ‘다시 방문하고 싶다’는 응답도 99.5%로 높았다. 시설 구성과 부대시설, 운영 시간, 안전요원 운영 등 주요 항목 전반에서 고르게 좋은 평가를 받았다. 8호선 장지역 등 대중교통으로 쉽게 찾을 수 있고, 모바일 순번 대기 시스템으로 현장에서 줄을 서지 않아도 되는 편리함이 많은 인원을 불러 모은 비결로 꼽힌다. 얼음 슬라이드와 전통 얼음썰매를 함께 즐길 수 있도록 한 점과 인형극과 마술쇼 등 공연 프로그램을 더해 다채로운 즐길 거리를 만든 점도 좋은 평가를 받았다.

특히 가든파이브라이프 자체 조사 결과, 눈썰매장 운영 기간 매출이 전년 동월 대비 약 4% 증가한 것으로 나타났다. 지난해 여름 같은 곳에서 ‘하하호호 물놀이장’을 운영했을 때 전년 대비 6% 매출이 증가했다. 계절별 체험형 놀이 공간이 지역 상권까지 살린다는 의미다.

박재홍 기자
2026-02-12 21면
