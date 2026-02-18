이승로 성북구청장, 설 연휴에도 쉼 없는 현장 점검·비상근무 직원 격려

설 연휴 주민 편의 위한 무료개방 주차장 점검

보건소 등 연휴 기간 운영 의료기관 방문

이미지 확대 이승로(오른쪽 두 번째) 성북구청장이 성북구 석관동공영주차장의 무료개방 운영사항을 점검하고 있다. 성북구 제공

이미지 확대 이승로(왼쪽) 성북구청장이 성북구 보건소에서 비상근무 하는 의료진에게 간식을 건네며 격려하고 있다. 성북구 제공

이미지 확대 이승로(왼쪽) 성북구청장이 구청 종합상황실 비상근무 직원들을 격려하기 위해 간식을 건넨 후 받은 손편지를 들고 웃고 있다. 성북구 제공

이승로 서울 성북구청장은 이번 설 명절 연휴 기간 주요 민생현장을 방문해 주민 불편을 살피고 비상 근무자를 격려하는 현장 행정을 펼쳤다고 18일 밝혔다.이번 현장 방문 일정은 설 연휴 필수 공공서비스를 제공하는 시설들을 위주로 점검해 주민들이 명절을 건강하고 안전하게 지낼 수 있도록 하는 취지에서 마련됐다.이 구청장은 전날 오전 첫 일정으로 석관동공영주차장과 월곡중학교를 방문해 관내 초·중·고등학교들의 주차장 무료개방 협조 현황을 확인하고 점검했다. 구는 학교와 각종 공공시설, 종교시설 등 총 52곳 내 1206면을 설 명절 기간 전면 무료로 개방해 주민과 방문객의 주차 부담을 덜고자 힘쓰고 있다.이 구청장은 이후 성북구 보건소 4층에 마련된 설 명절 응급진료상황실을 방문해 응급의료 체계를 살피고 의사, 간호사 등 비상 근무자들에게 떡과 과일을 전하며 격려했다. 연휴 기간 성북구 보건소에는 의사 2명과 간호사 2명으로 구성된 응급진료반이 2인 1조 교대근무를 하며 응급진료 안내와 병의원·약국 운영 정보 등을 제공한다.이 구청장은 24시간 응급의료 체계를 갖춘 우리아이들병원과 인근 심야약국에도 들러 운영사항을 확인했다. 그는 “설 명절에도 구민이 아플 때 바로 찾을 수 있는 의료체계를 유지하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.이 구청장은 이후 성신여대입구역 인근으로 이동해 상가 밀집구역을 도보 순찰했다. 거리 전체를 걸으며 청소와 쓰레기 수거 상태, 보도 파손 여부 등을 직접 살폈다. 구는 설 명절 전후 주요 상가 거리 내 청소 및 순찰 인력 등을 집중 배치해, 쾌적하고 안전한 거리를 만드는 데 힘쓰고 있다.이 구청장은 마지막 일정으로 구청 종합상황실을 찾아 연휴 기간 비상근무 중인 직원들에게 간식 등을 건네며 격려했다. 구청 종합상황실은 연휴 기간에도 당직사령을 중심으로 총 6명의 직원이 교대근무를 하며 각종 민원 접수 및 사건·사고 모니터링, 교통 및 안전 분야 등 상황 관리 전반을 맡고 있다.이 구청장은 “연휴에도 보이지 않는 곳에서 구민을 위해 묵묵히 일하는 직원들이 있기에 성북구의 24시간 행정은 가능하다”며 “접수된 민원은 현장에서 바로 조치될 수 있도록 후속 조치도 마지막까지 꼼꼼히 챙겨주길 바란다”고 말했다.송현주 기자