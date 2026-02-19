노원은 글로벌 기후위기 대응 ‘우등생’

GCoM서 자치구 최고 평가 획득

국내 지자체 탄소중립도 A등급

이미지 확대 서울 노원구 상계동 노원에코센터에서 어린이들이 태양광에 대해 배우고 있다.

노원구 제공

2026-02-19 21면

서울 노원구가 글로벌 기후행동 이니셔티브인 글로벌 기후에너지 시장협약(GCoM)의 기후행동 평가에서 ‘준수 배지’를 획득하고 ‘리더십 A- 등급’을 달성했다.노원구 관계자는 18일 “온실가스 감축, 기후 적응 등에서 높은 수준의 목표 설정과 이행 성과를 세계적으로 인정받았다”며 “리더십 A- 등급은 자치구 단위의 최고 수준”이라고 설명했다. GCoM는 세계 각국의 도시가 기후위기 대응과 에너지 전환을 위한 계획을 이행하고 성과를 국제사회와 공유하는 실천형 국제협약이다.기후에너지환경부에 따르면 2023년 노원구의 관리 권한 온실가스 배출량은 전년 대비 5.2%, 2018년 대비 20.4% 감소했다. 이는 제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획에 따른 2030년 온실가스 감축 목표의 절반 이상을 달성한 수치다.구의 탄소중립 정책은 국내에서도 높은 평가를 받고 있다. 최근 녹색전환연구소 등이 전국 226개 기초지방자치단체의 탄소중립 기본계획을 전수조사한 결과, 노원구는 A등급을 받았다. A등급을 받은 지자체는 전국 11곳, 서울에서는 3곳뿐이다. 수도권이라는 지역 특성을 반영해 건축, 수송, 에너지, 시민참여 분야에 맞춤형 계획을 수립한 점도 탄소중립 선도도시로 선정될 당시부터 주목받아 왔다.오승록 구청장은 “탄소중립 목표 달성은 무엇보다 시민참여가 중요하기에, 구민과 함께한 기후 행동의 결과가 더욱 값진 것”이라며 “국제 기준에 부합하는 탄소중립 정책을 통해 선도도시의 역할을 이어가겠다”고 밝혔다.서유미 기자