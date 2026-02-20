강북구 주민들은 어딜 가나 안심! 민·관·경 야간 도시안전 합동순찰

2월부터 11월까지 13개 동 순차 야간 합동순찰

이미지 확대 이순희(왼쪽 두 번째) 강북구청장과 김태현(왼쪽 네 번째) 강북경찰서장이 지난 12일 수유3동 일대 야간 도시안전 합동순찰을 하고 있다. 강북구 제공

서울 강북구는 주민이 안심하고 생활할 수 있는 도시환경 조성을 위해 이달부터 11월까지 민·관·경이 함께하는 야간 도시안전 합동순찰을 실시한다고 20일 밝혔다.이번 합동순찰은 행정·경찰·주민이 협력해 지역 내 범죄 취약구간과 생활 불편 사항을 사전에 점검하고, 개선이 필요한 사항을 체계적으로 관리하기 위해 추진된다. 구는 매월 1~2회 순찰로 지역 특성을 반영한 맞춤형 점검을 이어갈 계획이다.주요 점검 사항은 ▲방범용 비상벨 작동 상태 ▲보안등·가로등 관리 상태 ▲야간 쓰레기 무단투기 ▲공원 내 안전 취약요소 ▲도로 파손 등 생활밀착형 안전 위해요소 점검이다. 강북경찰서 범죄예방대응과와 협력해 범죄 발생 우려 구간과 반복 민원 발생 지역을 중심으로 집중 점검을 한다.올해 첫 순찰은 지난 12일 오후 8시부터 수유3동 일대에서 진행됐다. 이순희 강북구청장과 김태현 강북경찰서장, 자율방범대 및 안전순찰대원 등 50여명이 백년시장과 희망어린이공원 일대를 점검하고, 공원 비상벨과 조명시설 작동 상태를 확인하는 등 주민 생활과 밀접한 안전 위해요소를 살폈다.구는 이번 순찰 결과를 관련 부서와 공유하고, 시설 보완 및 환경 개선이 필요한 사항은 단계적으로 정비해 나갈 예정이다.구 관계자는 “앞으로도 주민이 체감할 수 있는 안심 환경 조성에 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.송현주 기자