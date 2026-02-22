메뉴
용산구 문화행사 정보, ‘용산문화달력’에서 한 눈에

서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-02-22 14:52
입력 2026-02-22 14:52

공연·전시·체험 등 문화행사 정보 ‘달력형’

서울 용산구는 용산구와 용산문화원, 용산역사박물관 등 유관 기관이 운영하는 다양한 문화행사 정보를 한눈에 확인할 수 있는 온라인 기반 ‘용산문화달력’을 선보인다.

서울 용산구 홈페이지에 마련된 '용산문화달력'. 용산구 제공
서울 용산구 홈페이지에 마련된 ‘용산문화달력’.

용산구 제공


22일 구에 따르면, 용산문화달력은 용산구 전역에서 열리는 공연, 전시, 체험 프로그램 등 각종 문화행사 정보를 달력 형태로 통합 제공하는 서비스다. 주민들은 시기별·분야별로 행사 정보를 보다 쉽고 편리하게 확인할 수 있다.

용산문화달력은 용산구청 홈페이지에서 ‘분야별 정보 > 문화/전통/관광 > 용산문화달력’ 경로에서 접속할 수 있으며, 개인용 컴퓨터(PC)와 모바일에서 모두 이용할 수 있다. 달력 화면에서 날짜별 행사 일정을 확인할 수 있고, 행사명을 클릭하면 행사 개요, 일정, 장소 등 상세 정보도 확인할 수 있다.

용산구는 주민 이용 편의를 높이기 위해 구 소식지와 디지털 게시판 등에 정보무늬(QR코드)를 활용한 온·오프라인 연계 홍보를 추진할 계획이다.
박희영 구청장은 “앞으로도 주민들의 문화생활 접근성을 높이고, 용산의 다양한 문화자원이 널리 알려질 수 있도록 지속적으로 운영·보완해 나가겠다”고 말했다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
