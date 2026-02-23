메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

강동 천호3구역 e편한세상 입주 순항

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-02-23 00:22
입력 2026-02-23 00:22

구, 입주자대표회의 등 행정 지원

이미지 확대
지난 1월 26일부터 입주를 시작한 강동구 천호3구역 재건축단지 ‘e편한세상 강동 프레스티지원’ 전경. 강동구 제공
지난 1월 26일부터 입주를 시작한 강동구 천호3구역 재건축단지 ‘e편한세상 강동 프레스티지원’ 전경.
강동구 제공


서울 강동구는 재건축 단지인 천호3촉진구역 ‘이(e)편한세상 강동 프레스티지원’에 지난달 26일부터 입주가 진행 중이라고 22일 밝혔다.

1월 22일 부분 준공 인가를 받은 이 단지는 천호동 423-76번지 일대에 지하 3층~지상 25층 8개 동 총 535가구 규모로 건립됐다. 입주는 3월 26일까지 완료될 예정이다. 구는 준공 전 공정 관리와 현안 대응을 위해 ‘적기 준공 전담반 태스크포스(TF)’를 구성해 입주 진행 상황을 점검하고 주요 쟁점을 논의해 왔다. 현재 입주 전 교통·청소·행정 분야별 지원 사항을 사전에 점검했으며, ﻿입주자대표회의 구성과 공동주택 관리체계가 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 행정 지원도 병행한다.

이수희 구청장은 ﻿“하자 관리와 공동주택 운영이 안정적으로 정착될 때까지 지속적으로 살피고 필요한 지원을 이어가겠다”라고 밝혔다.

박재홍 기자
2026-02-23 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이편한세상 강동 프레스티지원의 총 가구 수는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기