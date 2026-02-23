강동 천호3구역 e편한세상 입주 순항

구, 입주자대표회의 등 행정 지원

서울 강동구는 재건축 단지인 천호3촉진구역 ‘이(e)편한세상 강동 프레스티지원’에 지난달 26일부터 입주가 진행 중이라고 22일 밝혔다.1월 22일 부분 준공 인가를 받은 이 단지는 천호동 423-76번지 일대에 지하 3층~지상 25층 8개 동 총 535가구 규모로 건립됐다. 입주는 3월 26일까지 완료될 예정이다. 구는 준공 전 공정 관리와 현안 대응을 위해 ‘적기 준공 전담반 태스크포스(TF)’를 구성해 입주 진행 상황을 점검하고 주요 쟁점을 논의해 왔다. 현재 입주 전 교통·청소·행정 분야별 지원 사항을 사전에 점검했으며, ﻿입주자대표회의 구성과 공동주택 관리체계가 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 행정 지원도 병행한다.이수희 구청장은 ﻿“하자 관리와 공동주택 운영이 안정적으로 정착될 때까지 지속적으로 살피고 필요한 지원을 이어가겠다”라고 밝혔다.박재홍 기자