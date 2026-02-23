“중구를 건강하게”…진화하는 건강마일리지

개인별 기부금 영수증 발행·청년 맞춤 프로그램도

이미지 확대 중구 ‘걷기 소모임’ 서울 중구에서 진행된 걷기 소모임 활동에 주민들이 참여하고 있는 모습.

중구 제공

서울 중구는 걸음 수만큼 쌓이는 ‘중구 건강마일리지’에 가입한 구민이 1만 1000명을 넘었다고 23일 밝혔다. 구는 올해부터 기부금 영수증 발급과 직장인·청년 맞춤형 프로그램 신설 등으로 주민 참여를 더 독려한다.중구에 따르면 지난해 사용된 건강마일리지는 총 3억 8972만원 상당으로 이 중 3510만 3000원이 기부됐다. 1마일리지는 1원으로 환산되며 지역상품권으로 교환해 사용하거나 대한적십자사와 연계해 취약계층에 기부할 수 있다. 중구 건강마일리지 애플리케이션을 설치하고 걸음 수에 따라 구민은 하루 최대 200점, 타지역 거주민은 50점까지 적립할 수 있다.올해부터 적극적인 참여를 독려하기 위한 프로그램도 강화된다. 직장인을 위한 ‘퇴근 후 걷기’나 ‘토요일 걷기’를 묶은 ‘퇴토남녀 프로젝트’를 운영한다. 또한 건강마일리지 기부자에게 기부금 영수증을 발급해 연말정산 소득공제를 받을 수 있도록 했다.20·30세대를 겨냥한 플로깅 등 원데이 프로그램을 운영하고 신규 회원을 초대할 경우 추가 마일리지를 적립해 준다. 권역별 건강소모임에서 활발히 활동하는 주민에게는 마일리지 1000점을 추가로 적립해 준다.김길성 구청장은 “건강마일리지 사업은 개인의 건강 관리도 하고, 어려운 이웃과 소상공인에게 도움이 되는 지역사회 선순환을 가져오는 기특한 사업”이라며 “앞으로도 더욱 다양한 주민이 참여해 건강도 지키고 보람도 느낄 수 있도록 다양한 프로그램을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자