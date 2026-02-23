메뉴
“도심 금싸라기 땅, 텃밭으로 내어드려요”…영등포구, ‘문래동 도시텃밭’ 참여 모집

송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-02-23 17:05
입력 2026-02-23 17:05

도시텃밭, 가구당 6㎡ 내외 무료 임차

이미지 확대
최호권 영등포구청장이 지난해 도시텃밭 농부학교 개강식에 참석해 인사말을 전하고 있다. 영등포구 제공
최호권 영등포구청장이 지난해 도시텃밭 농부학교 개강식에 참석해 인사말을 전하고 있다. 영등포구 제공


서울 영등포구가 주민의 건강한 여가 활동과 도심 속 친환경 체험을 지원하기 위해 ‘문래동 도시텃밭’ 참여자 340가구를 오는 27일부터 3월 13일까지 모집한다고 23일 밝혔다.

‘문래동 도시텃밭’은 문래동 꽃밭정원 인근(문래동 3가 55-6)에 조성된 텃밭으로 도심에서 직접 작물을 기르고 수확할 수 있는 공간이다.

텃밭에는 호미, 삽, 물뿌리개 등 기본 농기구가 준비돼 있다. 화장실과 원두막 등의 시설이 있어 참여자들이 편리하게 이용할 수 있다. 서울 지하철 2호선 문래역과 가까워 접근성도 뛰어나다.

영등포구 주민 누구나 신청할 수 있다. 가구당 1명만 대표로 신청할 수 있으며, 가구원 중복 신청은 불가하다. 선정된 가구에는 약 6㎡ 규모의 텃밭이 무료로 제공되며, 기간 동안 자유롭게 경작할 수 있다.

텃밭은 4월 1일부터 11월 30일까지 8개월 동안 운영된다. 이용 시간은 4~9월은 오전 7시부터 오후 7시까지, 10~11월은 오전 7시 30분부터 오후 5시 30분까지다.

오는 4월에는 텃밭 이용자 중 희망자를 대상으로 친환경 경작법과 병해충 약재 제조 등을 알려주는 ‘문래동 도시텃밭 농부학교’를 운영한다.

농부학교에서는 ▲퇴비 만들기 ▲여름 과채류 재배법 ▲김장 농사의 방법과 전략 ▲이끼 심기와 키우기 ▲밀, 보리, 양파, 마늘 심기 등 실습 중심으로 교육한다. 초보자도 쉽게 농작물을 가꿀 수 있도록 지원하는 프로그램이다.
최호권 영등포구청장은 “직접 가꾼 작물을 수확하고, 이웃과 나누는 과정을 통해 공동체의 따뜻함을 느끼는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

송현주 기자
