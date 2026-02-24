“삼프로TV 영등포에 떴다”…경제 특강 ‘청년 머니 인사이트’ 개최

2월 28일까지 19~39세 청년 500명 모집

이미지 확대 영등포구 ‘청년 머니 인사이트’ 홍보물. 영등포구 제공

구독자 200만명 이상을 보유한 유튜브 채널 삼프로TV(3PROTV)의 대표 진행자 이진우 기자가 영등포 청년들과 만난다고 24일 밝혔다.서울 영등포구는 오는 3월 10일 영등포 아트홀에서 경제 명사 특강 ‘청년 머니 인사이트’를 개최하고, 청년 눈높이에 맞춘 자산운용 전략 10가지 원칙을 공유한다.강연은 ‘자산운용을 위해 꼭 알아야 할 10가지 원칙’을 주제로 진행된다. 구는 변화하는 경제 환경 속 청년들이 합리적인 경제관을 갖추고 자산을 체계적으로 관리할 수 있도록 실전 중심의 전략을 제시할 예정이다.대상은 영등포구에 거주하는 19~39세 청년 500명이다. 모집 인원을 초과할 경우 온라인 추첨으로 선정하며, 전체 인원의 80%는 청년, 20%는 청년 외 구민으로 배정한다. 신청은 이달 28일까지 홍보 포스터 큐알(QR)코드로 하면 된다. 결과는 최종 선정자에 한해 개별 안내한다. 자세한 사항은 구청 누리집 ‘우리구소식’ 게시판 또는 ‘영등포 청년 네이버 카페’에서 확인할 수 있다.지난해 처음 열린 ‘청년 머니 인사이트’는 청년들의 큰 호응 속에 마무리됐다. 구는 청년들이 안정적인 미래를 설계할 수 있도록 실생활에 도움이 되는 경제 교육을 확대한다는 계획이다.최호권 영등포구청장은 “이진우 기자와 함께하는 특강이 청년들이 최신 경제 흐름을 읽고 자산관리 기준을 세우는 데 도움이 되기 바란다”며 “체감도 높은 경제 교육과 지원을 이어가겠다”고 말했다.송현주 기자