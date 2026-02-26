관악구, ‘문화강국’ 기조 맞춰 ‘문화가 강한 지역’ 만든다

관악문화재단·문화강국네트워크과 3자 업무협약

서울 관악구는 정부의 주요 국정 목표인 문화강국 기조에 맞춰 ‘문화가 강한 지역 만들기’에 나선다고 26일 밝혔다.이를 위해 구는 지난 24일 관악문화재단, 사단법인 문화강국네트워크와 함께 ‘관악구 지역문화와 도시브랜드 육성을 위한 3자 간 업무협약(MOU)’을 체결했다.이번 협약을 통해 세 기관은 관악구의 지역문화 발전과 ‘대한민국 청년수도 관악’ 도시브랜드 육성을 위해 협력하기로 했다. 주요 협력 사항은 ▲지역문화 정책의 연구·개발 ▲지역문화 진흥·도시브랜드 육성 사업 ▲지역 역사 문화유산 개발 사업 등이다.구 관계자는 “관악구의 행정력, 관악문화재단의 현장 친화적 실행력, 문화강국네트워크의 전문적 정책 연구 역량을 결합해 시너지 효과를 낼 것”이라고 설명했다.구는 이 협약을 기반으로 도시브랜드 육성과 역사문화유산 개발 사업을 중점 추진할 방침이다. 전국에서 청년 인구 비율이 가장 높은 지역 특성을 토대로 ‘대한민국 청년수도 관악’이라는 도시브랜드 가치를 끌어올리고, 차별화된 청년친화도시로 자리매김할 계획이다.아울러 낙성대 등 풍부한 역사 자원과 청년 문화를 접목해 관악형 문화 콘텐츠 경쟁력을 강화한다는 구상이다.박준희 구청장은 “풍부한 청년 인구, 강감찬 장군이라는 역사 문화 자산을 품고 있는 관악구는 국가적 과제인 ‘문화강국’을 구현할 최적의 조건을 갖췄다”며 “수준 높은 문화 복지를 실현하고, 누구나 찾고 싶은 매력적인 청년수도 관악을 완성해 나가겠다”고 강조했다.김주연 기자