강남, 통합돌봄 필요한 퇴원 환자 지원

김동현 기자
김동현 기자
수정 2026-02-27 00:45
입력 2026-02-27 00:45

지역 내 의료기관 6곳과 MOU

이미지 확대
지난 25일 서울 강남구청에서 조성명(가운데) 강남구청장과 의료기관 관계자들이 통합돌봄 퇴원환자 지원 관련 업무협약을 맺고 기념 촬영을 하고 있다. 강남구 제공
지난 25일 서울 강남구청에서 조성명(가운데) 강남구청장과 의료기관 관계자들이 통합돌봄 퇴원환자 지원 관련 업무협약을 맺고 기념 촬영을 하고 있다.
강남구 제공


서울 강남구는 퇴원 이후 돌봄 공백을 줄이기 위해 지난 25일 구청에서 지역 내 6개 의료기관과 ‘통합돌봄 퇴원환자 지원사업’ 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다. 협약 기관은 삼성서울병원, 연세대학교 의과대학 강남세브란스병원, 강남베드로병원, 나누리병원, 메드렉스병원, 강남구립행복요양병원이다.

협약에 따라 의료기관은 퇴원하거나 퇴원이 예정된 환자 중 통합돌봄이 필요한 대상자를 조기에 살피고 평가한 뒤 강남구에 연계 의뢰한다. 구는 대상자의 건강 상태와 돌봄 필요도를 종합적으로 검토하고, 통합지원회의를 통해 필요한 서비스를 단계적으로 연계·제공한다.

특히 구는 방문진료·방문간호, 장기요양, 일상생활 지원, 주거 연계 등 지역 내 보건·복지 자원을 하나의 체계로 통합함으로써, 퇴원 직후 발생할 수 있는 돌봄 공백을 최소화하고 불필요한 재입원을 예방하는 선제적 돌봄 체계를 구현할 계획이다.

조성명 강남구청장은 “퇴원은 치료의 마무리이지만, 돌봄은 그 이후에도 이어져야 한다”며 “이번 협약을 통해﻿, 구민이 살던 곳에서 안심하고 일상을 이어갈 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

김동현 기자
2026-02-27 21면
