메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“월요일에도 문 엽니다”…종로구 ‘탑골 어르신 문화놀이터’ 운영 확대

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-02-27 17:10
입력 2026-02-27 17:10
이미지 확대
종로구 탑골 어르신 문화놀이터
종로구 탑골 어르신 문화놀이터 서울 종로구 탑골어르신 문화놀이터에서 어르신들이 장기를 즐기고 있다.
종로구 제공


서울 종로구는 어르신 전용 여가공간인 ‘탑골 어르신 문화놀이터’를 다음달부터 매일 운영한다고 27일 밝혔다.

탑골 어르신 문화놀이터는 탑골공원에서 장기판이 철거된 뒤 종로구가 어르신을 위해 낙원상가 1층에 마련한 공간이다. 17개 테이블과 장기·바둑판을 갖춘 데다 날씨와 상관없이 쾌적한 공간을 이용할 수 있어 호응이 높다.

종로구에 따르면 개관 이후 최근까지 누적 1124명, 하루 평균 60명이 방문했다. 평균 체류 시간은 3~4시간으로 집계됐다. 이용객의 약 15%는 서울 밖에서 찾아온 방문객이었다.

이에 종로구는 정기휴무일이던 월요일에도 문화놀이터를 운영하기로 했다. 국가공휴일을 제외한 모든 요일에 이용할 수 있게 된다.

종로구는 앞으로 이곳을 중심으로 다양한 문화 프로그램도 추진할 계획이다. 이를 통해 단순한 휴게공간이 아닌 다양한 세대가 함께 어울리는 지역 문화 거점으로 발전시킨다는 구상이다.
아이수루 서울시의원, 다문화 정책의 본격적 출발 ‘카자흐 하우스’ 개관식 행사 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 아이수루 서울시의원, 다문화 정책의 본격적 출발 ‘카자흐 하우스’ 개관식 행사 참석

정문헌 구청장은 “어르신들의 목소리를 적극적으로 반영해 운영 시간을 확대하게 됐다”며 “앞으로도 어르신들이 건강하고 활기찬 일상을 누릴 수 있도록 실질적인 지원책을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기