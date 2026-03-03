“지구를 위한 오늘”…금천구, 21일 주민참여 플리마켓

세계자원봉자사의 해 기념 개최

판매자·이벤트 참여는 오는 13일까지 신청

서울 금천구는 21일 오전 11시 금천구청 광장에서 주민 참여형 플리마켓(벼룩시장) ‘지구를 위한 오늘! 당신의 금천마켓’을 개최한다고 3일 밝혔다.‘당신의 금천마켓’은 2023년 시작돼 재활용과 공유 경제 가치를 확산하고, 지역사회 소통을 이끄는 지역 브랜드 축제로 자리 잡았다. 올해는 ‘2026 세계 자원봉사자의 해’를 맞아 환경·기후·지역 문제 해결에 자원봉사를 접목해 탄소중립을 실천하는 벼룩시장으로 운영된다.이에 따라 구는 올해 친환경 제로 웨이스트 제품 판매자를 우선 배정한다. 오는 13일까지 수제 액세서리나 키링 등 제품이나 재활용이 가능한 의류, 장난감, 도서 등 중고 물품 판매자를 모집한다. 네이버 폼 온라인 접수를 거쳐 팀당 2~4명으로 꾸려진 총 30팀을 선발할 예정이다.행사장에는 거리 공연과 함께 다양한 체험·홍보 부스가 운영된다. 서울에너지드림센터와 국가환경교육센터가 참여하는 ‘환경 감수성 업(UP)’ 체험 부스, 자원순환 재활용품 교환 부스 ‘금천 에코 자원 교환 숍(shop)’, 에코마일리지 홍보 부스 등에서 생활 속 탄소중립 실천을 경험할 수 있다.또한 물품 구매 확인증을 운영 부스에 제출하면 각종 체험 프로그램에 참여할 수 있다. 구에 사는 초등학생을 대상으로 환경 그림 그리기 대회와 환경 골든벨 이벤트도 개최된다. 참가 희망자는 오는 13일까지 사전 신청하면 된다.유성훈 구청장은 “이번 탄소중립 금천마켓이 자원봉사와 환경 실천을 일상에서 경험하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.김주연 기자