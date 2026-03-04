서울 강서구 “엄마아빠택시 일년 내내 지원”

통행료·취소 수수료·대기 요금도 지원

서울 강서구가 24개월 이하 영아를 양육하는 가정을 위한 ‘서울엄마아빠택시’ 사업을 대폭 개선한다고 4일 밝혔다.서울엄마아빠택시는 기저귀, 분유, 유아차 등 외출 시 짐이 많은 양육 가정에게 영아 1인당 10만원 상당의 대형택시 이용권을 지원하는 서비스다. 카시트와 공기청정기, 손소독제가 비치돼 쾌적하게 이용할 수 있다. 강서구는 2023년 시범운영을 시작으로 지난해까지 총 1만 537명의 영아에게 서비스를 지원했다.올해부터는 기존 11월까지였던 신청 기간을 연중 상시로 확대한다. 포인트 사용 기한도 해당 연도에서 최종 승인일로부터 1년까지로 연장했다. 포인트로 택시 운임뿐만 아니라 통행료, 취소 수수료, 대기 요금까지 결제할 수 있게 됐다.지원 대상은 강서구에 주민등록이 된 24개월 이하 영아 양육 가정이다. 부모는 물론 같은 주소지에서 영아를 키우는 (외)조부모나 3촌 이내 친인척 등도 신청 가능하다. 더 많은 양육 가정이 고루 이용할 수 있도록 영아 1명당 지원 횟수는 2회로 제한한다.신청은 ‘탄생육아 몽땅정보통’ 홈페이지에서 하거나 거주지 동주민센터에 직접 방문하면 된다. 신청 후 최대 12일 이내에 10만 포인트가 지급된다. 대상자 전원에게 5000원 상당의 추가 쿠폰도 지급된다. 다자녀 또는 한부모 가족의 경우 5000원이 추가 지급된다. 택시 호출과 결제 등은 ‘타다’ 전용 모바일 애플리케이션으로 하면 된다.구 관계자는 “영아를 키우는 가정이 ‘서울엄마아빠택시’를 이용해 더욱 편안한 마음으로 외출에 나서기를 바란다”고 밝혔다.김주연 기자