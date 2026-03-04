수도권 7개 기초지자체 “철도지하화 종합계획 발표하라”

경부선 지하화 추진협의회 공동성명

용산구청장 “주민 삶의 회복을 위한 절박한 요구”

이미지 확대 경부선지하화추진협의회가 4일 철도지하화 종합계획의 조속한 발표를 촉구하는 공동성명을 발표하고 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 최원석 구로구 부구청장, 하은호 군포시장, 유성훈 금천구청장, 박희영 용산구청장, 최호권 영등포구청장, 최대호 안양시장, 사창훈 동작구 부구청장.

수도권 7개 기초지방자치단체가 정부에 철도 지하화 종합계획의 조속한 발표를 촉구하며 공동 대응에 나섰다.경부선 지하화 추진협의회는 4일 용산역 민자역사 회의실과 역사 내 야외공간에서 공동성명서를 발표하고 경부선(서울역~당정역) 구간을 철도 지하화 대상노선에 포함해 줄 것을 정부에 공식 요청했다.행사에는 협의회장을 맡고 있는 박희영 용산구청장을 비롯해 최호권 영등포구청장, 유성훈 금천구청장, 최대호 안양시장, 하은호 군포시장, 사창훈 동작구 부구청장, 최원석 구로구 부구청장과 관계자 등 60여명이 참석했다.공동성명서에는 국토교통부의 철도지하화 종합계획 발표가 지연되고 있는 데 대한 유감과 함께, 경부선 서울역~당정역 32㎞ 구간을 지하화 대상노선에 반드시 반영해야 한다는 요구가 담겼다.경부선 서울역~당정역 구간은 총 연장 32㎞로, 19개 역이 밀집해 있는 수도권 핵심 철도축이다. 해당 구간을 지하화할 경우 상부에 조성 가능한 개발 가용지는 약 219만㎡이다.박 구청장은 “경부선 지하화는 오랜 시간 소음과 단절, 위험을 감내해 온 주민들의 최소한의 권리이자 삶의 회복에 대한 절박한 요구”라며 “7개 지자체는 철도지하화 종합계획의 조속한 발표와 경부선 구간의 대상노선 반영을 강력히 촉구한다”고 말했다.서유미 기자