광진구, 오는 26일 ‘응답하라 광진 시즌2’ 콘서트

이미지 확대 서울 광진구 제공

서울 광진구가 오는 26일 예스24 라이브홀에서 ‘응답하라 광진 시즌2: 90’ 레전드 리턴즈 콘서트를 연다고 6일 밝혔다.광진구 관계자는 “지난해 큰 호응을 얻은 ‘응답하라 1995 광진’ 콘서트의 성과를 바탕으로, 청년층부터 중장년층까지 다양한 세대의 지역 주민에게 추억과 즐거움을 전하는 세대 공감 문화 콘텐츠를 기획했다”고 설명했다.시즌2 콘서트에는 1990년대를 대표하는 인기 가수들이 무대에 오른다. 태사자의 ‘도’, ‘타임’, 코요태의 ‘순정’, ‘파란’, 룰라의 ‘날개 잃은 천사’, ‘3! 4!’, ‘연인’ 등 당시의 인기곡을 선보인다.콘서트 당일에는 관객 대상 이벤트도 열린다. 공연 시작 전 퀴즈와 추첨을 진행해 이북(e-book) 리더기와 도서상품권 등을 증정한다.모든 경품은 예스24 라이브홀의 후원으로 마련돼, 민관협업으로 진행되는 행사의 의미를 더하고 공연장의 분위기를 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.관람 대상은 광진구민 1000명으로, 입장료는 전석 무료다. 3월 9일 오전 9시부터 3월 11일 오후 6시까지 광진구청 홈페이지에서 1인당 최대 2매까지 신청할 수 있다.김경호 구청장은 “응답하라 광진 콘서트는 세대가 함께 음악으로 소통하는 광진구 대표 문화 프로그램으로 자리 잡고 있다”고 설명했다.서유미 기자