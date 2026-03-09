광진구 청년혜택, ‘청년포털’에 다 모였다

정책 안내부터 소통까지… 청년 맞춤형 온라인 창구

이미지 확대 서울 광진구 제공

서울 광진구가 청년정책 정보 접근성을 높이기 위해 ‘광진구 청년포털’을 운영하고 있다.9일 광진구에 따르면, 청년포털은 중앙부처와 서울시, 광진구에서 추진하는 청년 지원사업 정보를 모아 제공하는 온라인 플랫폼이다. 정책이 있음에도 정보를 몰라 지원 기회를 놓치는 청년이 없도록 하고, 필요한 정책을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 마련했다.청년포털은 광진구청 홈페이지 ‘참여소통’ 메뉴에서 접속할 수 있다. ‘청년을 위한 정보’에서는 중앙부처와 서울시, 광진구의 청년 지원사업과 참여 모집 공고 등을 확인할 수 있다. 청년도전지원사업, 청년 어학‧자격시험 응시료 지원, 서울시 청년수당, 광진구 대학생 정책기획단 등 다양한 정책과 프로그램 안내가 수시로 게시된다.또한 ‘청년일자리(광진구)’에서는 취·창업 지원사업과 일자리 정보를 확인할 수 있으며, ‘청년톡톡’ 게시판에서는 정책에 대한 궁금한 점을 문의하거나 의견을 제시하는 등 청년과 행정 간 소통도 가능하다.이 밖에도 중앙부처와 서울시 청년 관련 포털로 연결되는 링크를 제공해 다양한 정책 정보를 한 번에 확인할 수 있도록 했다. ‘청년주거포털’과 ‘청년문화생활바우처’ 메뉴에서는 주거와 문화 분야 지원사업도 안내한다.김경호 구청장은 “청년포털은 청년들이 필요한 정책 정보를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 돕는 온라인 창구이자 청년과 행정이 소통하는 공간”이라며 “앞으로도 청년들이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 발굴하고 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.서유미 기자