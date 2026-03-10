우수 봉사자 예방접종, 마포가 쏜다

작년 300시간 이상 봉사자 대상

서울 마포구는 올해부터 우수 자원봉사자를 대상으로 인플루엔자 예방접종비와 간병비를 지원한다고 9일 밝혔다.‘인플루엔자 예방접종비’ 지원은 마포구 자원봉사센터에 등록된 자원봉사자 중 전년도 봉사 시간이 300시간 이상인 경우가 대상이다. 행정안전부가 운영하는 자원봉사 정보 통합 시스템인 1365자원봉사포털 기준이다. 지원 금액은 1인당 최대 3만원이며, 신청 기간은 9월 1일부터 12월 4일까지다. 지원은 예산 소진 때까지 선착순으로 진행된다. 의료기관에서 예방접종을 받은 뒤 증빙서류를 제출하면 확인 절차를 거쳐 비용을 지원받을 수 있다.오랜 기간 지역사회에 헌신한 자원봉사자를 위해 간병비도 지원한다. 1365자원봉사포털 기준 누적 봉사 시간 1만시간 이상자 중 5000시간 이상을 구에서 봉사하고, 1년 이상 거주해야 한다.지원 금액은 생애 한 번 최대 50만원, 1일 10만원 이내다. 신청 기간은 이달 16일부터 12월 4일까지다. 박강수 구청장은 “지역사회를 위해 헌신한 자원봉사자들에게 감사드린다”며 “자원봉사자가 지속적으로 활동할 수 있도록 지원과 예우를 이어가겠다”고 밝혔다.김동현 기자