구로구, 새학기 맞아 학부모 진로·입시 특강

서울 구로구가 새학기를 맞아 학부모의 자녀 진로 설계를 지원하기 위한 ‘2026년 학부모 프로그램 특강’을 운영한다고 10일 밝혔다.특강은 3월 21일부터 31일까지 총 4회에 걸쳐 진행된다. 초·중·고교생 자녀를 둔 학부모를 대상으로 회차별 50명씩 총 200명을 모집한다.초·중학교 학부모 대상 강의(1·3차)는 3월 21일과 30일 진행된다. 2022 개정 교육과정에 따른 중등 학습법과 진로 설계를 다룬다.중·고등학교 학부모 대상 강의(2·4차)는 3월 28일과 31일 진행된다. 입시전형별 특징과 2028 대입개편 대응 전략, 학교생활기록부 및 고교학점제 이해를 다룬다.1·2차 강의는 구로학습지원센터 대강의실에서, 3·4차 강의는 구로창의융합교육장 다목적실에서 열린다. 모든 강의는 오전 10시부터 12시까지 진행되며 수강료는 무료다. 선착순 접수 중이다.장인홍 구로구청장은 “새학기를 맞아 학부모들이 변화하는 교육과 입시 제도를 이해하고 자녀의 진로를 체계적으로 설계하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 구민 눈높이에 맞는 교육 지원 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.서유미 기자