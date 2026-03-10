메뉴
2년 연속 수능 만점 배출 광진구…‘진학상담실’로 오세요

서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-03-10 11:25
입력 2026-03-10 11:25

지난해 467명 참여·만족도 98%
지역 대표 진학 지원 프로그램 자리매김

서울 광진구가 새 학기를 맞아 학생들의 체계적인 진학 준비를 돕기 위해 ‘광진구 진학상담실’을 운영한다고 10일 밝혔다.

이미지 확대
김경호 서울 광진구청장. 광진구 제공
김경호 서울 광진구청장.

광진구 제공


‘광진구 진학상담실’은 학생 개개인의 상황에 맞춘 1:1 맞춤형 진학 컨설팅을 제공하는 사업으로, 지난해 첫 운영부터 높은 참여율과 만족도를 기록하며 큰 호응을 얻었다.

지난해 운영 결과 467명의 학생이 참여했으며, 매월 예약 오픈 직후 상담 신청이 조기 마감될 정도로 높은 수요를 보였다. 만족도 조사에서도 응답자의 98%가 ‘만족 이상’으로 평가했다.

구는 올해 1~2월 전문 교육기관 선정, 상담 체계 정비, 운영 일정 조율 등 사전 준비를 마쳤으며 새 학기가 시작되는 3월부터 상담을 본격 운영하고 있다. 상담은 주 3회(목·금요일 오후 4시~9시, 토요일 오후 1시~6시) 운영된다.

상담 내용은 학생의 학년과 상황에 맞춰 단계별로 구성된다. 상담 대상은 광진구에 거주하거나 관내 고등학교에 재학 중인 고등학생 및 N수생이다.

김경호 구청장은 “입시 환경이 빠르게 변화하는 상황에서 정확한 정보와 전문 상담은 무엇보다 중요하다”며 “진학 정보 격차를 줄이고 모든 학생이 공정한 기회를 가질 수 있도록 광진구가 든든한 지원자가 되겠다”고 말했다.
한편 광진구는 올해 교육환경 개선과 학생 지원 강화를 위해 교육경비 보조금을 2022년 40억원에서 85억원으로 2배 이상 확대하는 등 지역 교육 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.

서유미 기자
