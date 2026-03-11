구민 손으로 만드는 정원도시… 강남, 정원사 100명 양성

이달 23일 양재천 등서 교육 진행

서울 강남구는 ‘강남정원사 양성 교육 1기 프로그램’을 운영한다고 10일 밝혔다. 프로그램은 이달 23일부터 5월 20일까지 양재천과 세텍(SETEC) 일대에서 진행된다. 구는 기수당 25명씩 모집해 연간 100명을 양성할 계획이다.교육은 총 56시간 동안 진행된다. 이론 수업은 양재천 방문자센터 강의실에서, 실습은 세텍 컨벤션센터 일대에서 이뤄진다. 수업은 ▲정원식물 가지치기 ▲식물 번식 및 병충해 관리 ▲정원 식재 디자인 이해와 실습 등으로 구성했다.수업은 총 14회이며 주 2회(월·수) 진행된다. 회당 4시간씩 오전 9시 30분부터 오후 1시 30분까지다. 이론수업 출석률 80% 이상이고, 구 공원녹지과가 주관하는 정원·녹지 자원봉사 활동에 24시간 이상 참여하면 ‘강남정원사 인증서’를 받을 수 있다. 오는 12일부터 서울시 공공예약 시스템에서 선착순으로 접수한다.조성명 구청장은 “강남정원사 양성을 통해 구민의 손으로 생활 속 녹지를 더 넓히고, 강남 곳곳에 작은 정원이 이어지는 ‘정원도시 강남’의 변화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.김동현 기자