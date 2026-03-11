서초, 전봇대 없는 싸리재공원 만든다

통신주·전선·통신선 지중화 재착공

상권 활성화·보행로 안전 등 기대

서울 서초구는 잠원동 싸리재공원 주변 전봇대를 없애는 지중화 공사를 시작한다고 10일 밝혔다.구는 2022년 한국전력공사와 ‘신반포로47길’(싸리재공원) 지중화 공사 이행협약‘을 체결하고 2024년 본 공사에 돌입했으나 예측하지 못한 지하 매설물이 발견됐다. 구는 주민 의견 수렴과 설계 변경 등을 거쳐 이날 다시 착공에 들어갔다.이에 따라 싸리재공원을 둘러싸고 있는 약 140m 구간의 전주와 통신주 14대는 2027년 상반기까지 모두 철거되고 전선과 통신선은 모두 지하에 매설된다. 인근에 간장게장으로 유명한 서초구 제4호 골목형 상점가 ‘잠원하길’ 상권이 있고, 매년 9~10월 ‘잠원하길 신비파티’가 열리는 만큼 지중화 사업이 완료되면 상권 활성화에 큰 도움이 될 것으로 구는 기대하고 있다. 서초구는 최근 4년 내 5번의 지중화 사업을 시행했으며 지역 내 전체 지중화율은 74.2%다.전성수 구청장은 “이번 지중화 사업으로 잠원동 싸리재공원 주변 전봇대를 비운 공간에 탁 트인 하늘과 안전한 보행로가 자리하게 될 것으로 기대한다”면서 “이를 통해 ‘걷고 싶은 도시 서초’를 만들어 가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자