은평 ‘학교급식 예비식 기부사업’ 확대

초등 2곳·고교 1곳 추가 8곳 참여
음쓰·탄소 배출 줄이고 나눔 실천
구는 올해 지역 초·중·고등학교를 대상으로 수요 조사를 실시한 결과, 기존 5개 학교에 더해 초등학교 2곳과 고등학교 1곳이 새롭게 참여해 총 8개 학교가 기부에 동참하게 됐다. 기존 갈현2동 지역사회보장협의체, 수색동 지역사회보장협의체, 은평푸드뱅크마켓, 신사종합사회복지관에 올해부터 서부장애인복지관이 추가돼 사업 규모가 확대될 예정이다.
각 기관은 기부 학교와 협약을 체결하고, 위생 기준 준수 등 예비식 지원 전반에 대한 안정적인 체계를 마련했다. 기부된 예비식은 취약계층과 지역아동센터, 우리 동네 키움 센터 등 먹거리가 필요한 이웃에게 안전하게 전달된다. 구는 이 사업으로 지역사회 나눔을 실천하는 동시에 음식물 쓰레기 감축을 통해 탄소 배출을 줄여 기후 위기 극복과 학교급식 폐기 비용 절감에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 지난해 지원된 예비식은 총 1만 6795개다. 금액으로 환산하면 약 1억 566만원에 달한다. 참여 학교와 기관은 다르지만 모두 ‘환경 보호와 자원 절약’이라는 공통된 가치를 바탕으로 사업에 동참하고 있다.
김미경 은평구청장은 “학교에서 버려질 수 있는 예비식을 지역사회에 나누며 음식물 쓰레기를 줄이고 이웃들에게 따뜻한 한 끼를 전할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 더 많은 학교와 기관의 관심과 참여를 기대한다”고 밝혔다.
송현주 기자
2026-03-11 21면
