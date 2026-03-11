“우리 동네 복지는 내가 만든다”…성북구, ‘동복지대학’ 성과 공유회

동 단위 복지 의제 발굴 성과 공유
서울 성북구가 지난 9일 주민주도형 복지 실천 모델인 ‘동 복지대학 성과평가 공유회’를 개최했다고 11일 밝혔다.
이번 공유회는 주민이 동 단위 복지 의제를 발굴하고 복지 역량을 강화하기 위해 운영 중인 ‘동 복지대학’의 지난해 추진 성과를 공유하고, 올해 사업 추진 방향을 논의하기 위해 마련됐다.
동 복지대학은 주민이 주도해 지역의 복지 의제를 발굴하고 실행 계획을 수립해 해결 방안을 함께 찾는 맞춤형 복지 교육과정이다. 동 지역사회보장협의체 활성화 사업의 하나로 동주민센터와 권역별 종합사회복지관이 운영하고 있다. 구는 2018년 시범동 3개 동을 선정해 사업을 처음 추진했으며, 2023년부터는 20개 모든 동으로 확대 운영하고 있다.
공유회 참석자들은 동 복지대학이 주민의 복지 참여를 늘리고 민관 협력을 기반으로 지역 복지 문제를 해결하는 실천 체계로 자리 잡고 있다는 데 뜻을 모았다.
이승로 성북구청장은 “동 복지대학은 주민이 지역 복지 문제를 스스로 발굴하고 해결 방안을 만들어가는 주민 주도형 성북 복지 실천 모델”이라며 “민관 복지 네트워크를 촘촘히 구축해 지역사회 복지 역량을 높이고 주민이 체감할 수 있는 복지 실현에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
송현주 기자
