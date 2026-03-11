‘경쟁률 6.5대 1’ 뚫은 관악S밸리 입주 스타트업들

낙성벤처창업센터·스마트오피스 등에 15개사 입주

저렴한 사무공간 임대료·맞춤 스케일업 프로그램

이미지 확대 관악S밸리 낙성벤처창업센터 관악S밸리 낙성벤처창업센터

관악구 제공

서울 관악구는 관악S밸리 창업공간에 새롭게 둥지를 틀고 혁신 성장을 이어갈 유망 스타트업 15개사를 선정했다고 11일 밝혔다.이번 모집에는 97개 창업기업이 몰리며 6.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 구는 “관악S밸리에 대한 벤처·스타트업계의 뜨거운 관심을 다시 한번 입증했다”고 평가했다. 이번 선발은 서울시 자치구 최초의 창업 전담 기관인 관악중소벤처진흥원 출범 이후 처음으로 진행됐다.선정된 15개사는 ▲낙성벤처창업센터(5개사) ▲낙성대 스마트오피스(4개사) ▲관악S밸리 스타트업센터(6개사)에 각각 입주한다. 이 중에는 인공지능(AI), 빅데이터, 바이오 등 첨단기술 분야 기업이 다수 포함됐다고 구는 전했다.입주 기업에는 저렴한 임대료로 사무공간이 제공되고 관악중소벤처진흥원이 주도하는 맞춤형 성장(스케일업) 프로그램이 지원된다. 기업별 정밀 진단과 전담 멘토링, 기술 실증, 투자 연계, 글로벌 진출 지원 등으로 예비 유니콘 기업으로 도약을 도울 예정이다.박준희 구청장은 “6.5대 1의 치열한 경쟁을 뚫고 선정된 15개 기업이 관악구에서 마음껏 역량을 펼치고 글로벌 기업으로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.김주연 기자