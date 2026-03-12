성북, 주민 주도 복지 실천 활발해졌다

‘동 복지대학’ 성과 공유회 열어

민관 협력으로 지역 문제 해결

이미지 확대 지난 9일 서울 성북구청에서 열린 ‘동 복지대학 성과평가 공유회’.

성북구 제공

2026-03-12 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성북구가 지난 9일 주민주도형 복지 실천 모델인 ‘동 복지대학 성과평가 공유회’를 개최했다고 11일 밝혔다.이번 공유회는 주민이 동 단위 복지 의제를 발굴하고 복지 역량을 강화하기 위해 운영 중인 ‘동 복지대학’의 지난해 추진 성과를 공유하고, 올해 사업 추진 방향을 논의하기 위해 마련됐다.동 복지대학은 주민이 주도해 지역의 복지 의제를 발굴하고 실행 계획을 수립해 해결 방안을 함께 찾는 맞춤형 복지 교육과정이다. 동 지역사회보장협의체 활성화 사업의 하나로 동주민센터와 권역별 종합사회복지관이 운영하고 있다. 구는 2018년 시범동 3개 동을 선정해 사업을 처음 추진했으며, 2023년부터는 20개 모든 동으로 확대 운영하고 있다.공유회 참석자들은 동 복지대학이 주민의 복지 참여를 늘리고 민관 협력을 기반으로 지역 복지 문제를 해결하는 실천 체계로 자리 잡고 있다는 데 뜻을 모았다.이승로 성북구청장은 “동 복지대학은 주민이 지역 복지 문제를 스스로 발굴하고 해결 방안을 만들어가는 주민 주도형 성북 복지 실천 모델”이라며 “민관 복지 네트워크를 촘촘히 구축해 지역사회 복지 역량을 높이고 주민이 체감할 수 있는 복지 실현에 힘쓰겠다”고 밝혔다.﻿송현주 기자