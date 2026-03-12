메뉴
서대문구, 생활폐기물 다이어트 실천 서약 챌린지

서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-03-12 15:17
입력 2026-03-12 15:17

분리배출의 중요성 재확인 및 지역사회 확산 다짐

이미지 확대
이성헌 서대문구청장이 '생활폐기물 다이어트 실천 서약식'에서 간부 직원들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 서대문구 제공
이성헌 서대문구청장이 ‘생활폐기물 다이어트 실천 서약식’에서 간부 직원들과 함께 기념 촬영을 하고 있다.

서대문구 제공


서울 서대문구가 12일 구청 대회의실에서 간부 직원들이 참여한 가운데 ‘생활폐기물 다이어트 실천 서약 챌린지’를 열었다.

이성헌 구청장은 “쓰레기 분리배출은 가장 기본적인 환경 보호 활동으로 구청에서부터 선도적으로 실천하면서 주민분들께도 적극 홍보해 나가겠다”며 “환경친화도시 서대문구에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

또한 “서울 서베이 조사 결과 생활환경 만족도 2년 연속 종합 1등 도시로서 쓰레기 분리배출을 포함한 다양한 환경 보호 활동 등 지속 가능한 미래를 위한 실천을 더욱 확고히 해 나가겠다”고 밝혔다.

구는 ‘쓰레기 분리배출 실천 캠페인’을 꾸준히 추진하면서 분리배출 정착을 위한 다양한 교육 및 홍보 활동을 전개한다.

이성헌 서대문구청장(앞줄 가운데)이 ‘생활폐기물 다이어트 실천 서약식’에서 간부 직원들과 함께 기념 촬영을 하고 있다.

서유미 기자
