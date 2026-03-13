혁신 잘하는 강서구…행정안전부 혁신평가 5년 연속 ‘우수’

‘AI 강서’ 수립·시니어 일자리·조직문화 개선 등 호평

이미지 확대 강서구 어르신 일자리 매장 ‘한술두찬’ 진교훈 서울 강서구청장이 지난해 5월 어르신 일자리 식당 ‘한술두찬’의 개소식에서 인사말을 하고 있다.

서울 강서구는 행정안전부 주관 ‘2025년 지방자치단체 혁신평가’에서 5년 연속 우수기관으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

지방자치단체 혁신평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 정책 혁신성과를 종합 평가하는 제도다. 혁신활동 참여와 혁신성과 확산 노력, 조직문화 개선 및 행정 내부 효율화, 인공지능(AI) 대전환 기반 마련·강화 등 10개 지표를 중심으로 평가가 이뤄진다.

강서구는 지난해 AI 특화도시를 위해 기본계획 ‘AI 강서’를 수립했다.

재활용품 수거와 야간 순찰을 수행하는 AI 자율주행 로봇이 마곡하늬공원에서 시범 운영하고, 소상공인을 위한 AI 상권분석 등을 지원하며 생활밀착형 AI를 구현했다.

이미지 확대 강서구 공원 지키는 자율주행로봇 서울 강서구 마곡하늬공원에 인공지능(AI) 자율주행로봇이 쓰레기를 수거하고 있다.

강서형 시니어 맞춤 일자리 사업도 높은 평가를 받았다.

전국 최초로 발족한 ‘강서공항서포터즈’로 어르신 140명이 공항 안전을 책임지고, 교사 경력을 활용한 ‘늘봄학교지원단’은 어린이 등·하교 지원과 생활지도로 교육 안전망을 강화했다.

어르신이 직접 만드는 한식뷔페 ‘한술두찬’은 김포공항 2호점을 개소했다.

행정 효율 강화를 위한 조직문화 개선도 긍정적인 평가를 받았다. ‘업무 다이어트’ 공모로 일하기 좋은 업무환경을 조성하고, ‘종이없는사무실’을 구축해 불필요한 행정 관행을 정비했다.

구 관계자는 “이번 우수기관 선정은 주민 여러분의 적극적 동참 덕분에 이룰 수 있었던 성과”라며 “앞으로도 소통과 협력을 바탕으로 모두가 공감하는 혁신 행정을 펼쳐 신뢰받는 공공서비스 실현에 최선을 다하겠다”고 말했다.

