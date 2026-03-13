서대문구, ‘반려동물의 모든 것’ 내품애 아카데미 운영

이미지 확대 서대문구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서대문구가 반려인과 주민을 위한 반려문화 교육 프로그램 ‘내품애아카데미’를 서대문 내품애센터에서 운영한다고 13일 밝혔다.서대문구 관계자는 “반려동물에 대한 올바른 이해를 돕고 책임 있는 반려문화 정착을 지원하려고 한다”고 설명했다.주요 프로그램으로 ▲입양 후 교육 ▲반려견·반려묘 양육관리 세미나 ▲펫로스(반려동물 상실) 무지개 모임 ▲원데이 산책교실 ▲어질리티(장애물 달리기) 체험교육 ▲내품애 문화교실 ▲직장인 야간 프로그램 ‘예뻐질개·건강하개’ 등이다.또 여름에 ‘멍 바캉스 - 물 적응 교육’과 겨울에 ‘멍 다이어트 – 체중 관리’ 등 계절 특화 프로그램으로 운영한다.이성헌 구청장은 “내품애아카데미를 통해 성숙한 반려문화를 확산하고 사람과 동물이 함께 행복한 도시를 만들어 가겠다”며 “앞으로도 다양한 반려동물 교육 프로그램을 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.서유미 기자