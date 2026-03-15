동작 사당동 정비사업 탄력받는다

통합심의 통과·모아타운 선정 등

“주거환경 개선으로 경쟁력 강화”

2026-03-16 21면

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서울 동작구는 사당5구역이 서울시 정비사업 통합심의위원회 심의를 통과하고 사당1동이 모아타운 대상지로 선정돼 사당동 정비사업에 속도가 붙게 됐다고 15일 밝혔다.지난 5일 통합심의위 심의를 통과한 사당5구역은 지하 8층~지상 20층, 10개동, 총 524세대(임대 35세대 포함) 규모의 공동주택 공급이 본격화될 전망이다. 구는 단지 내 작은도서관 등 개방형 커뮤니티 시설을 조성하고, 사당로16길까지 연결되는 공공보행통로를 구축해 개방성과 보행 편의성을 모두 갖춘 열린 주거단지로 만든다는 목표다.앞서 사당1동 449번지 일대는 지난달 25일 ‘서울시 SH참여 모아타운 선정위원회’ 심의를 거쳐 모아타운 대상지로 최종 선정됐다. 이곳은 총 6만 3089㎡ 규모의 노후도 63%의 저층 주거지다. SH공사가 관리계획 수립부터 조합설립, 공동사업 시행까지 전 과정에 참여한다.역세권 활성화 사업이 진행 중인 사당동 318-99번지 일대(옛 범진여객 부지)도 최근 정비구역 지정 및 정비계획 결정 고시를 마치고 ‘동작구청 제2복합청사’ 건립 채비를 마쳤다.박일하 구청장은 “사당동 일대 정비사업을 차질 없이 추진해 주거환경을 개선하고 지역의 도시 경쟁력을 높이겠다”고 밝혔다.박재홍 기자