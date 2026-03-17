‘고터·세빛 관광특구’ 외국인 위한 서초 통역봉사단 2기 출범

9개 외국어 활동 봉사자 72명 참석

1기 인력 41명 재참여… 전문성 강화

2026-03-18 20면

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서울 서초구는 ‘고터·세빛 관광특구’를 찾는 외국인 관광객들에게 체계적인 서비스를 제공하기 위한 통역안내 자원봉사단 2기 모집 및 발대식을 개최했다고 17일 밝혔다.전날 서초구청에서 열린 발대식에는 영어, 중국어, 일본어 등 총 9개 외국어 분야에서 활동할 봉사자 72명이 참석했다. 최근 동남아 관광객 증가 추세를 반영해 베트남어와 인도네시아어는 새롭게 추가됐다. 이들은 4월부터 10월 매주 토·일요일 오후 2시 30분부터 6시 30분까지 관광특구 일대에서 외국인 관광객을 대상으로 관광 안내를 제공할 예정이다.2기 봉사단에는 지난해 활동했던 1기 봉사자 가운데 41명이 다시 참여했다. 구는 기존 활동 인력의 재참여를 통해 봉사단의 경험과 전문성을 이어갈 계획이다.인도네시아 근무 경험이 있는 황명철씨는 “봉사에서 가장 중요한 것은 특출난 기술보다 지역사회를 향한 열정과 나눔의 마음”이라며 “고터·세빛 관광특구 통역 안내 자원봉사단의 자부심을 가지고 최선을 다하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자