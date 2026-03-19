구로구, 11개 의료기관과 퇴원환자 지역사회 돌봄 연계 협약

이미지 확대 장인홍(앞 줄 오른쪽 세 번째) 서울 구로구청장이 지난 18일 구청 창의홀에서 퇴원환자 통합돌봄 연계사업 업무 협약식에서 참가자들과 기념사진을 찍고 있다.

구로구 제공

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서울 구로구가 퇴원환자의 안정적인 지역사회 복귀를 돕기 위해 지역 의료기관과 손잡고 통합돌봄 연계체계를 구축했다.구는 지난 18일 구청 창의홀에서 구로성심병원 등 11개 의료기관과 ‘퇴원환자 지역사회 연계 체계 구축을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 병원 치료를 마친 뒤 집으로 돌아가는 환자들이 지역사회 안에서 돌봄 공백 없이 일상을 회복할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 협약에는 구로성심병원, 더세인트요양병원, 미소들노인전문병원 등이 참여했다.구는 의료와 돌봄이 유기적으로 연결되는 지역사회 협력체계를 강화하고, 퇴원환자가 살던 곳에서 안정적으로 생활을 이어갈 수 있도록 지원해 나갈 계획이다.장인홍 서울 구로구청장은 “퇴원 이후에도 필요한 돌봄이 끊기지 않도록 의료기관과의 협력을 강화하겠다”며 “구민이 지역사회 안에서 안정적으로 일상을 회복할 수 있도록 통합돌봄 체계를 촘촘히 운영해 나가겠다”고 밝혔다.서유미 기자