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서대문구, 아동·청소년 구강건강 격차 해소

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-03-20 14:01
입력 2026-03-20 14:01

1인당 최대 40만원까지

서울 서대문구가 취약계층 아동의 구강건강을 위해 ‘아동 치과 치료 지원사업’을 확대 추진한다.

서대문구 관계자는 20일 “구강 검진, 예방 진료, 치과 치료 연계 지원으로 이뤄진 ‘통합형 구강건강 관리사업’으로 취약계층 아동이 제때 구강질환 예방 및 조기 치료 서비스를 받을 수 있도록 지원한다”고 밝혔다.

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서울 서대문구가 취약계층 아동에게 지원하는 구강검진 모습. 서대문구 제공
서울 서대문구가 취약계층 아동에게 지원하는 구강검진 모습.
서대문구 제공


지난해까지는 지역 내 아동복지시설 이용 아동을 대상으로만 했지만 18세 미만 기초수급자 및 차상위계층 가정의 아동으로까지 확대했다. 불소도포, 치아홈메우기, 치석 제거, 치아 충전, 치아 뿌리 치료, 발치 등을 위해 1인당 최대 40만원까지 지원한다.

먼저 구는 지난달까지 10개 아동복지시설 아동 193명을 대상으로 구강 검진과 예방 서비스를 진행했다. 이어 그룹홈 이용 아동과 취약계층 가정의 아동으로 대상을 확대한다.



이성헌 구청장은 “취약계층 아동이 평생 구강건강의 기반을 마련할 수 있도록 예방부터 치료까지 연계된 지원 체계를 강화하겠다”며 “앞으로도 아동 구강건강 격차 해소를 위한 사업에 더욱 힘쓰겠다”고 강조했다.

서유미 기자
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