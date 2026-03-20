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‘미용~샴푸 논스톱’ 강서 장애인 친화미용실 ‘헤어포유’

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-03-20 14:01
입력 2026-03-20 14:01

일체형 샴푸대, 이동식 리프트 등 장애인 특화

서울 강서구가 일상에서 미용실 이용이 어려운 장애인의 불편을 해소하기 위해 장애인 특화 미용실을 마련했다.

지난 19일 개소식에는 진교훈 구청장을 비롯해 한정애 국회의원 등 주요 인사와 장애인, 지역 주민 150여명이 참석했다. 지역의 첫 장애인 친화미용실인 만큼 행사장을 꽉 채울 정도로 주민들의 관심이 뜨거웠다.

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서울 강서구 장애친화 미용실 ‘헤어포유’ 개소식. 강서구 제공
서울 강서구 장애친화 미용실 ‘헤어포유’ 개소식.
강서구 제공


‘헤어포유’는 전국 최초의 장애인과 비장애인이 함께 사용하는 무장애 복지·문화 복합공간 ‘어울림플라자’에 있다.

휠체어 이용자도 자유롭게 이동할 수 있는 충분한 공간은 물론 장애인 특화 시설을 갖췄다. ‘일체형 샴푸대’가 있어 앉은 자리에서 별도 이동 없이 미용을 하고 바로 머리를 감을 수 있다. 개인의 체형에 맞춰 개수대의 높낮이 조절도 가능하다. 거동이 불편한 분들을 위한 ‘이동식 리프트’, ‘전동휠체어 충전기’ 등 편의시설도 마련돼 있다.

시중가 대비 현저히 낮게 책정된 이용 요금도 빼놓을 수 없는 강점이다. 커트 6000원, 염색 1만 5000원 등이며, 기초생활수급자는 50% 할인된다.

진 구청장은 “모든 장애인분들이 헤어포유에서 편리하게 미용 서비스를 받을 수 있길 기대한다”며 “지역의 어려운 이웃을 위한, 차별 없는 강서를 위해 한 걸음 한 걸음 나아가겠다”고 말했다.

서유미 기자
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