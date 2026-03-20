광진구, 건국대·세종대 청년에 ‘천원의 아침밥’ 제공

“지역 대학과 협력해 생활밀착형 청년 지원 지속 확대”

이미지 확대 김경호(가운데) 서울 광진구청장이 한 대학교 구내식당에서 대학생과 함께 밥을 먹고 있다.

광진구 제공

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서울 광진구가 지역 청년들의 건강한 식생활을 지원하기 위해 ‘천원의 아침밥’ 사업을 지속 운영한다.‘천원의 아침밥’은 지역 대학생과 대학원생에게 1000원이라는 저렴한 가격에 양질의 한 끼를 제공하는 사업이다. 학업과 아르바이트, 취업 준비 등으로 아침을 거르기 쉬운 청년들이 부담 없이 든든하게 하루를 시작할 수 있도록 돕는다.구는 4600여만원의 예산을 투입해 농림축산식품부, 서울시, 대학과 함께 식비를 지원한다. 학생들은 1000원만 부담하면 아침 식사를 이용할 수 있다.지원 대상은 농림축산식품부와 농림수산식품교육문화정보원이 2026년 ‘천원의 아침밥’ 사업 참여 대학으로 선정한 건국대와 세종대 2곳이다. 사업은 학사 일정에 맞추어 2026년 3월부터 12월까지 진행된다.신청 인원은 건국대 2만 2430명, 세종대 2만 3100명으로, 두 대학에서 총 4만 5000명이 넘는 학생들이 일반식으로 구성된 아침 식사 혜택을 받게 된다. 특히 쌀 중심의 조식을 제공해 학생들의 균형 잡힌 식생활을 돕고, 지역 쌀 소비 촉진에도 기여할 예정이다.앞서 구는 지난해에도 건국대와 세종대 학생 총 4만 6130명에게 아침 식사를 지원하며 큰 호응을 얻었다.김경호 광진구청장은 “청년들의 건강과 학업을 뒷받침할 천원의 아침밥이 이른 아침 학교를 향하는 학생들의 발걸음에 작은 활력소가 되길 기대한다”고 말했다.서유미 기자