사장님 도와드려요…관악구, 최대 8000만원 지원해 ‘쾌적한 음식점’ 조성

화장실개선은 2000만원까지 지원

이미지 확대 서울 관악구의 한 소규모 일반음식점 내 신규 교체된 환기시설. 관악구 제공

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서울 관악구가 연이은 물가 상승과 실물 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 음식점 등 식품위생업소 영업주를 돕는 지원책을 가동한다고 20일 밝혔다.구는 총 8000만원 규모의 식품진흥기금 융자를 저금리로 지원해 음식점 위생환경 개선을 돕는다. 자금 소진 시까지 총 소요 금액의 80%까지 지원한다. 영업장 수리·개조나 설비 구입 등 시설 개선은 최대 8000만원, 화장실 개선은 최대 2000만원까지다.융자 지원 대상은 관악구에 식품위생법상 영업등록·신고를 한 일반음식점, 휴게음식점, 제과점, 식품제조업소 등이다. 휴업 또는 폐업한 업소, 신규 영업등록·신고(지위 승계 포함) 후 1년이 지나지 않은 업소는 지원 대상에서 제외된다. 유흥·단란주점의 경우 화장실 개선 자금만 신청할 수 있다.대출금리는 연 1~2%대의 저금리를 적용한다. 식품접객업소는 1년 거치 3년 균등분할 상환, 식품제조업소는 3년 거치 5년 균등분할 상환하면 된다. 화장실 개선 자금의 경우 1년 거치 2년 균등분할 상환하면 된다. 융자를 희망하는 영업주는 신청서와 사업 계획서 등 관련 서류를 가지고 구 보건소 위생과에 제출하면 된다.구는 소규모 일반음식점 내 노후된 주방 환기시설 개선 비용도 지원한다. 지원 대상은 영업장 면적이 100㎡ 이하인 소규모 업소다. 영업 신고일(지위 승계 포함)로부터 1년 이상 지나야 한다.신청은 오는 31일까지다. 구는 현장 조사로 지원 대상 업소를 뽑을 예정이다. 선정된 업소에는 노후화와 오염이 심한 후드, 덕트, 환풍기 등 환기시설의 교체 비용과 기름때 제거 등 청소 비용의 90%까지 최대 100만원을 지원한다. 신청 희망 업소는 구 보건소 위생과에 방문하거나 우편으로 필요한 서류를 제출하면 된다.박준희 관악구청장은 “고환율과 원자재 가격 상승으로 힘든 시간을 보내고 있는 소상공인의 경제적 부담을 줄이고, 음식점의 위생 수준을 높여 더 많은 이용객이 찾고 싶은 쾌적한 가게를 만드는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.송현주 기자