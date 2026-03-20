“우리 아이 함께 키워요”…영등포구, 모아어린이집 8개 공동체로 확대

신규 공동체 2곳에 총 35곳 어린이집 참여
서울 영등포구가 올해 인근 어린이집과의 상생과 협력을 기반으로 운영하는 ‘서울형 모아어린이집’을 8개 공동체로 확대한다고 20일 밝혔다.
‘모아어린이집’은 도보 생활권 내 3~5개 어린이집이 하나의 공동체로 협력하는 상생형 보육 모델이다. 입소 대기 조정, 보육 프로그램 공동 개발·운영, 교재·교구·공간 공유 등으로 개별 어린이집의 한계를 보완하고 보육 서비스의 질을 높이는 데 목적이 있다.
구는 올해 신규 공동체 2개를 추가 선정해 기존 목표(1곳 확대)를 초과 달성했다. 2023년 4개 공동체로 시작한 모아어린이집은 매년 늘어나 올해 어린이집 35곳이 참여하는 8개 공동체 체계가 됐다.
구 모아어린이집은 대외적으로도 우수한 운영 성과를 인정받고 있다. 지난해 ‘신길’과 ‘스마일문래’ 공동체가 서울시 전체에서 뽑힌 6개 공동체 중 우수 공동체로 나란히 선정됐다. 자연·과학 접목 체험, 생태 오감 놀이, 분리수거, 식물 가꾸기 등 지역사회 연계 활동, 부모 대상 그림책 인형 만들기 등 특화 프로그램을 운영하며 보육 경쟁력을 입증했다.
현장에서도 긍정적 변화가 나타나고 있다. 원장 세미나와 교사 워크숍 등 ‘학습공동체’ 운영을 통해 전문성을 높이고 물품·인력·공간 공유로 운영 부담을 줄였다. 모아운동회와 자조 모임 등 부모 참여 활동을 활성화해 학부모 간 유대감을 높이고 지역사회 연계를 강화했다.
최호권 영등포구청장은 “구만의 특색 있는 보육 프로그램이 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 적극 지원해 ‘아이 키우기 좋은 영등포구’를 만드는 데 노력하겠다”고 말했다.
송현주 기자
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