성동, 음식물 쓰레기 감량기 가격 30% 보조

구매 가정에 최대 21만원 지원

2026-03-23 21면

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서울 성동구는 가정에서 발생하는 음식물 쓰레기의 감량을 위해 올해도 ‘가정용 음식물류 폐기물 소형 감량기 구매 지원 사업’을 추진한다고 22일 밝혔다.구는 주민들의 생활 속 감량 실천으로 음식물 쓰레기 배출량을 줄이고 자원순환 문화를 확산하기 위해 가정용 소형 감량기 구매 비용을 지원하고 있다. 2025년에는 총 881대의 구매 보조금을 지원했다.올해는 구매 비용의 30%까지, 가구당 최대 21만원을 총 300가구를 대상으로 지원한다. 신청 기간은 다음 달 8일까지 선착순이며, 거주지 동주민센터 방문 또는 성동구청 누리집(홈페이지)에서 신청할 수 있다.지원 대상자로 선정된 주민은 감량기를 구매한 후, 사용 전·후 각 2개월간의 음식물 쓰레기 배출 내역을 제출하면 보조금을 지원받을 수 있다. 단 제품 인증을 받은 감량기만 지원이 가능하며, 자세한 사항은 성동구청 홈페이지에서 확인하면 된다.구 관계자는 “앞으로도 음식물류 폐기물 소형 감량기 구매 지원과 더불어 생활 속에서 자원순환을 실천할 수 있는 다양한 사업들을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자