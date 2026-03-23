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사회 문제 해결하면 최대 600만원…성북구, ‘공유촉진 공모사업’ 모집

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송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-03-23 11:27
입력 2026-03-23 11:27

비영리·사회적기업·중소기업 참여 가능

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‘2026년 성북구 공유촉진 공모사업’ 홍보물. 성북구 제공
‘2026년 성북구 공유촉진 공모사업’ 홍보물. 성북구 제공


서울 성북구가 지역 자원의 선순환과 공유경제 활성화를 위한 ‘2026년 성북구 공유촉진 공모사업’ 참여 기업 및 단체를 4월 3일까지 공개 모집한다고 23일 밝혔다.

이번 공모는 지역 내 유휴 자원을 발굴·공유해 사회적 가치를 창출하고, 주민 주도의 지역 문제 해결 기반을 마련하기 위해 기획됐다. 모집 대상은 구에서 활동하는 비영리 법인·단체, 사회적기업, 중소기업이다.

올해 총 지원 규모는 2400만원이다. 선정된 사업에는 각 600만원이 지원된다. 접수된 사업은 구 공유촉진위원회 심사와 지방보조금심의위원회 최종 심의를 거쳐 확정된다.

구는 지난해 공모를 통해 세대 간 절기별 놀이문화 전수, 산후우울증 산모 대상 힐링 예술교육, 수리·수선 기반 업사이클링 문화 확산, 어르신 및 취약계층 대상 사찰음식 클래스 등 4개 사업을 지원했다.

참여를 희망하는 기업 및 단체는 구청 홈페이지 고시공고란에서 공고문을 확인한 뒤 담당자 이메일로 지원하면 된다. 사업 관련 문의는 구청 지역경제과 사회적경제팀으로 하면 된다.
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이승로 성북구청장은 “구는 매년 공유촉진 공모사업을 통해 공유경제 활성화를 추진해 왔다”며 “주민 삶을 개선하고 사회문제 해결에 기여할 수 있는 기업과 단체의 참여를 기대한다”고 말했다.

송현주 기자
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