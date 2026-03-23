이번엔 호신술·클라이밍…은평구, ‘생활체육·레크리에이션 교실’ 운영

오는 25일부터 4월 1일까지 접수

이미지 확대 ‘2026년 생활체육 및 레크리에이션 교실’ 홍보물. 은평구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 은평구는 주민의 건강 증진과 여가 활성화를 위해 ‘2026년 생활체육 및 레크리에이션 교실’을 운영한다고 23일 밝혔다.공모를 거쳐 선정된 올해 프로그램은 실내외 건강체조, 가족풋살, 라인댄스, 어르신 노래교실 등이다.4월부터는 ‘생활밀착 호신술’과 ‘직장인을 위한 실내 클라이밍 교실’을 신규 운영한다. 호신술 교실은 지역 2개 체육도장에서 태권도와 합기도를 접목한 실전 방어 기술을 무료로 강습한다. 시설 이용료는 별도다. 클라이밍 교실은 초보자 수준에 맞춰 진행된다.올해 운영되는 전체 교실의 상세 일정과 종목별 안내는 구 누리집 ‘분야별 정보’에서 확인할 수 있다.은평구 주민이라면 누구나 참여할 수 있다. 수강 신청은 오는 25일부터 다음 달 1일까지 구청 누리집 ‘신청접수광장’에서 한다. 최종 참여자는 전자 추첨을 통해 선정해 다음 달 2일 발표할 예정이다.김미경 은평구청장은 “새롭게 선보이는 실전 호신술과 클라이밍 교실을 통해 일상의 스트레스를 해소하고 활력을 되찾길 바란다”며 “누구나 안전하고 즐겁게 참여할 수 있는 생활체육 환경을 조성하겠다”고 말했다.송현주 기자