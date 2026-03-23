서울시 최초 ‘산지형 관악파크골프장’…4월 2일부터 전면 무료

실내 스크린파크골프장 3곳도 권역별 운영

이미지 확대 박준희 관악구청장이 지난해 6월 개최된 관악파크골프장 개장식에서 시타하고 있다. 관악구 제공

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서울 관악구가 주민 건강과 여가 문화의 중심지인 ‘관악파크골프장’을 오는 4월 2일부터 무료로 재개장한다고 23일 밝혔다.관악산공원 24 프로젝트 중 하나로 지난해 6월 관악산 난곡지구 일대에 조성된 관악파크골프장은 서울시 최초의 ‘산지형 파크골프장’이다. 총 22억원의 사업비를 투입해 1만 1285㎡(약 3414평) 규모로 조성됐다. 자연 지형을 그대로 살린 ‘계단식 9홀 코스’가 특징이며 도심에서 관악산 자연경관과 함께 운동할 수 있는 생활체육 명소가 됐다.주민들은 이번 재개장부터 골프장을 전면 무료로 이용할 수 있다. 구는 무료 운영으로 노년층과 중·장년층부터 청년층과 가족 단위 이용객까지 체육활동 기회를 늘려 세대 간 소통과 주민의 건강 증진을 도모한다는 계획이다.골프장은 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다. 매주 월요일은 휴장한다. 이용을 희망하는 주민은 관악구시설관리공단 홈페이지 온라인 예약시스템에서 사전 예약하거나 전화 예약 또는 현장 방문해 신청하면 된다.구는 계절, 날씨 등에 구애받지 않고 즐길 수 있는 실내 스크린파크골프장도 3곳(총 7타석) 운영하고 있다. 주민들은 실제 필드를 구현한 시스템을 갖춘 강감찬관악체육센터(2타석), 조원생활스포츠센터(2타석), 관악어르신행복센터(3타석)에서 초보자부터 숙련자까지 누구나 편리하게 스크린 파크골프를 즐길 수 있다.박준희 관악구청장은 “관악파크골프장 무료 재개장을 계기로, 구민들이 경제적 부담 없이 일상에서 더 가깝게, 더 편하게 운동을 즐기고 행복한 삶을 영위할 수 있도록 생활체육 기반을 계속해서 넓혀 나가겠다”고 말했다.송현주 기자