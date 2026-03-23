메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

용산구, 맞춤형 친절교육으로 체감 행정 높인다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-03-23 19:52
입력 2026-03-23 19:52

전화 응대, 민원 대응, 현장 갈등 관리

서울 용산구가 용산아트홀 문화강좌실에서 신규 공무원, 민원 접점 부서 및 동 주민센터 직원, 임기제 공무원 등 180여 명을 대상으로 맞춤형 친절 교육을 열었다고 23일 밝혔다.

이미지 확대
서울 용산구가 용산아트홀 문화강좌실에서 맞춤형 친절 교육을 열고 있다. 용산구 제공
서울 용산구가 용산아트홀 문화강좌실에서 맞춤형 친절 교육을 열고 있다.
용산구 제공


이번 교육은 대민 업무 현장에서 필요한 민원 응대 역량을 강화하고, 공직자로서의 친절 의식을 높이기 위해 마련됐다.

특히 새내기 공무원들의 이해를 돕기 위해 별도의 교보재를 제작·활용했으며, 악성 민원, 특이 민원, 전화 민원 등 실제 상황을 반영한 대응 사례 중심 교육을 통해 실무 적용도를 높였다. 교육 기회가 상대적으로 적었던 임기제 공무원을 위해 전문 강사를 초빙해 체계적인 친절 교육을 실시한 것은 올해가 처음이다.

박희영 용산구청장은 “앞으로도 구민의 다양한 요구에 신속하고 정확하며 친절하게 대응할 수 있도록 지속적인 교육과 제도 개선을 추진하겠다”며 “구민이 체감할 수 있는 수준 높은 행정 서비스를 제공해 구정 만족도를 높여 나가겠다”고 밝혔다.

서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
용산구가 실시한 친절 교육의 주요 목적은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기