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강서, 해빙기 급경사지 안전 점검

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-03-24 00:02
입력 2026-03-24 00:02
서울 강서구가 해빙기 안전사고 예방을 위해 안전 점검을 진행하고 있다고 23일 밝혔다. 얼었던 땅이 녹는 봄철에 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해서다.

진교훈 강서구청장은 지난 20일 개화산 급경사지를 찾아 낙석방지망 설치 상태 및 훼손 여부, 산사태 위험 요소 등을 살펴봤다. 특히 폭우에 대비해 훼손된 낙석방지망 보강 작업을 지시하며, 선제적 예방 활동을 강조했다. 이어 진 구청장은 염창 둘레길 약 700m 구간을 걸으며 둘레길 보행자 안전, 위험 요소 등을 집중적으로 점검했다.

구는 지난달 23일부터 오는 27일까지 급경사지 14곳을 포함해 공사장, 노후 건축물, 옹벽 및 석축 등 안전취약시설 156곳에 대해 해빙기 특별 안전 점검을 진행 중이다.

가벼운 사항은 현장에서 즉시 시정한다. 중대한 결함이나 위험이 확인된 경우에는 사용 중지, 보수·보강 등 긴급 안전조치를 할 계획이다.

진 구청장은 “지반이 약해져 있는 해빙기에는 안전사고가 발생할 위험이 큰 만큼 선제적인 예방 활동이 더욱 중요하다”며 “철저한 안전 점검을 통해 주민의 안전한 일상을 지켜나가겠다”고 강조했다.

서유미 기자
2026-03-24 21면
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